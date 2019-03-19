На этот проект из бюджета в рамках краевой адресной инвестиционной программы выделили порядка 65 млн рублей.

– В 2015 году Дом культуры был включен в краевую инвестиционную программу как культурно-спортивный комплекс. Но в связи с наличием рядом с ДК отдельно стоящего спортивного комплекса, в 2016 году он был из программы исключен. Для возвращения объекта в программу ремонта было приложено немало усилий. В 2017 году работы начались, – сказал ни церемонии открытия Андрей Осипов, председатель комитета АКЗС по правовой политике.

Дело в том, что зданию Петропавловского дома культуры – 40 лет, но ни разу за все годы капитальный ремонт не проводился.

Как следствие, стала разрушаться кирпичная кладка, протекать кровля, требовалась замена полов, оконных и дверных блоков. Инженерные сети – система отопления, водопровод, канализация, электропроводка находились в аварийном состоянии. Об этом сообщается на сайте АКЗС.

Теперь, после капитального ремонта, и снаружи, и внутри Дом культуры как новенький.

После капитального ремонта здания Дома культуры здесь уютно и комфортно и коллективам, и зрителям. Появился и единый культурный центр, оснащенный современным оборудованием. Комфортно здесь и 165 ребятишкам, которые занимаются в детской школе искусств, расположенной в этом же здании.

Фото Нины Хлыновской.