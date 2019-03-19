Лыжный сезон закрыли в Барнауле на Трассе здоровья в минувшее воскресенье, 17 марта, сообщает "Алтайский спорт".

На спортивный праздник пришли свыше тысячи барнаульцев. Из них 1070 человек зарегистрировались как участники лыжного забега.

Они преодолели 50-километровую дистанцию по маршруту Черемное – Барнаул и получили от организаторов марафона памятные медали и сувениры.

Веселая культурная программа, чай, сладости и спорт объединили людей и дали им насладиться последним дыханием снежного сезона, который уже уступил место весне.