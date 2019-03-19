Состоявшаяся 15 марта премьера мюзикла "Шоу начинается" вызвала ажиотаж у барнаульской публики, информируют в Алтайском государственном театре музыкальной комедии.
Пермский коллектив во главе с режиссером Константином Яковлевым, который совместно с Ильей Губиным выступил еще и в роли либретто, показал алтайским зрителям историю бывших рабочих, которые остались без средств к существованию после закрытия завода.
Забастовки ни к чему не привели, и четыре друга пошли ва-банк – создали собственное мужское стриптиз-шоу для женщин.
"Мюзикл "Шоу начинается!" – искрометная, остроумная комедия, в которой, при всей кажущейся легкости, затрагивается множество важных тем", – рассказывают в театре.
Следующие его показы в театре запланированы на 5 и 6 апреля.
Комментарии
Редкостное унылое говно. Еле досидели до конца. Бездарное либретто, занудная музыка, никакая актерская игра. И в целом - полное разочарование!