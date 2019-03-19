Состоявшаяся 15 марта премьера мюзикла "Шоу начинается" вызвала ажиотаж у барнаульской публики, информируют в Алтайском государственном театре музыкальной комедии.

Пермский коллектив во главе с режиссером Константином Яковлевым, который совместно с Ильей Губиным выступил еще и в роли либретто, показал алтайским зрителям историю бывших рабочих, которые остались без средств к существованию после закрытия завода.

Забастовки ни к чему не привели, и четыре друга пошли ва-банк – создали собственное мужское стриптиз-шоу для женщин.

"Мюзикл "Шоу начинается!" – искрометная, остроумная комедия, в которой, при всей кажущейся легкости, затрагивается множество важных тем", – рассказывают в театре.

Следующие его показы в театре запланированы на 5 и 6 апреля.