Мемориал славы в Горно-Алтайске исписали любовными признаниями 3 марта текущего года, сообщает прокуратура Республики Алтай.

В результате расследования выяснилось, что символ памяти земляков, павших в Великой Отечественной войне, был осквернен подростком, который таким образом признался в любви девушке.

Юношу задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ ("Вандализм").

Санкции статьи предусматривают до года исправительных работ или до трех месяцев ареста. Также нарушителю может грозить до 360 часов обязательных работ либо до 40 тысяч рублей штрафа.

Стоит отметить, что это не первый случай осквернения Мемориала славы в Горном Алтае. Так, в 2016 году за аналогичное деяние привлекли к ответственности другого подростка.