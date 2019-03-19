Уголовное дело возбуждено в Алтайском крае по факту незаконного лишения свободы пациентов реабилитационного центра в Косихинском районе, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Согласно версии следствия, с августа 2018 по февраль 2019 года два пациента реабилитационного благотворительного фонд "Восход" были лишены возможности свободного передвижения.

"Неоднократные просьбы потерпевших выпустить их игнорировались, а помещение запиралось вопреки воле находившихся в нем людей", – указывают в СКР.

В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и лиц, причастных к преступлению.

Также будет выяснено, сколько пациентов реабилитационного центра пострадали от противоправных действий. Расследование продолжается.