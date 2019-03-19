Уголовное дело возбуждено в Алтайском крае по факту незаконного лишения свободы пациентов реабилитационного центра в Косихинском районе, сообщили в региональнмо управлении Следственного комитета.
Согласно версии следствия, с августа 2018 по февраль 2019 года два пациента реабилитационного центра Благотворительный фонд "Восход" были лишены возможности свободного передвижения.
"Неоднократные просьбы потерпевших выпустить их игнорировались, а помещение запиралось вопреки воли находившихся в нем людей", — указывают в СКР.
В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и лиц, причастных к преступлению.
Также будет выяснено, сколько пациентов реабилитационного центра пострадали от противоправных действий. Расследование продолжается.
Комментарии
А сколько людей добровольно соглашаются на реабилитацию?
1 из 100?
Все наркоманы и алкоголики считают, что они не нуждаются в помощи, что могут бросить в любой момент и они вполне адекватны.