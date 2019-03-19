Разгон самолета в аэропорту Толмачево 18 марта закончился не взлетом, а резким торможением, сообщает "РИА Новости".

Пассажиры рейса "Новосибирск – Москва" при разгоне воздушного судна почувствовали сильную вибрацию, после чего случилась остановка.

157 человек высадили из самолета, чтобы продиагностировать его на наличие неполадок – сработал датчик неисправности.

После необходимых ремонтных работ самолет все-таки вылетел и благополучно добрался до пункта назначения.

Транспортная прокуратура сейчас устанавливает обстоятельства инцидента с воздушным судном "Уральских авиалиний".