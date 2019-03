Volkswagen Tiguan All Inclusive – новые опции по привлекательной цене

Версия предлагается для моделей с двигателем мощностью 125 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач или силовым агрегатом мощностью 150 л.с. в паре с DSG.



Набор опций, входящий в версию All Inclusive, включает в себя новые детали внешнего и внутреннего оборудования: электроскладываемые наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками и подогревом, теплоизолирующее лобовое стекло с подогревом, светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями, тканевая отделка Rhombus (Ромбас), комфортные сиденья, поясничный подпор для передних сидений, подголовники передних сидений с регулировкой по высоте и в продольном направлении, полностью складная спинка переднего пассажирского кресла, ящики для хранения под передними креслами, складные столики в спинках передних кресел, а также внутреннее зеркало заднего вида с автозатемнением. Помимо этого, стала доступна окраска кузова с эффектом металлик.



Volkswagen Tiguan All Inclusive ("Фольксваген Тигуан Ол Инклюзив") также оснащается центральным замком Safelock с дистанционным управлением и двумя складными ключами, противоугонной системой Plus с датчиком присутствия в салоне, автокорректором фар, датчиком дождя, автоматическим управлением ближним светом фар, режимом дневного света фар и функцией Coming Home/Leaving Home, двумя портами USB в центральной консоли и одним USB-портом для задних пассажиров, камерой заднего вида с омывателем, системой помощи при парковке спереди и сзади, Brake Assist (Брэйк Ассист), аудиосистемой Composition Media (Композишн Медиа) с цветным дисплеем 8" и интерфейсом App-Connect (Эп-Коннект).



В качестве опции для заказа стал доступен пакет Plus, включающий в себя систему бесключевого доступа и запуска двигателя KESSY (Кэсси) с замками Safelock (Сэйфлок), а также электропривод двери багажного отделения с функцией отложенного закрывания Easy Close.

Испытать все возможности автомобиля можно, записавшись на тест-драйв к официальному дилеру – "АлтайЕвроМоторс" по телефону 23-00-00.

Официальный дилер Volkswagen "АлтайЕвроМоторс"

город Барнаул

ул. Попова, 165

Тел. +7 (3852) 23-00-00