Трагический инцидент случился в частном доме на улице Чернышевского / Фото: vk.com/incident22

Жизни двух человек унес пожар, произошедший ночью 19 марта в Барнауле на улице Чернышевского в частном доме.

Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, данные о возгорании поступили от очевидцев в 01:26. На место происшествия были немедленно направлены пожарно-спасательные подразделения.

На момент прибытия пожарных крыша двухквартирного дома горела открытым огнем. Площадь пожара достигла 100 квадратных метров. На ликвидацию возгорания потребовалось около часа.

"В работе было задействовано 27 человек и 8 единиц техники, в условиях сильного задымления разведку и тушение вели три звена газодымозащитной службы. Два человека, мужчина и женщина, находившиеся в доме на момент происшествия, не смогли своевременно покинуть опасную зону. Наиболее вероятная причина случившегося – неосторожное обращение с огнем, обстоятельства трагедии выясняются", – добавляют в экстренном ведомстве.

Всего же с начала года жертвами огненной стихии в Алтайском крае стали 62 человека. Это значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года.