Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter оставил запись о требовании НАТО вернуть Крым, которое в очередной раз прозвучало в день пятой годовщины воссоединения полуострова с Россией.

Он выразил догадку, почему американцы и их союзники с таким рвением пытаются заставить РФ отдать свою территорию.

По его словам, таким образом альянс пытается заполучить контроль над стратегически важной точкой.

"Первое, что сделал бы Киев, если бы Крым не ушел в Россию, – передал бы военно-морскую базу в Севастополе США – НАТО, – констатировал Пушков. – Но уже не выйдет".