Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter оставил запись о требовании НАТО вернуть Крым, которое в очередной раз прозвучало в день пятой годовщины воссоединения полуострова с Россией.
Он выразил догадку, почему американцы и их союзники с таким рвением пытаются заставить РФ отдать свою территорию.
По его словам, таким образом альянс пытается заполучить контроль над стратегически важной точкой.
"Первое, что сделал бы Киев, если бы Крым не ушел в Россию, – передал бы военно-морскую базу в Севастополе США – НАТО, – констатировал Пушков. – Но уже не выйдет".
Комментарии
А либерасты до этого не дотумкиваются.Это потому что они думают совсем другим местом чем обычные люди.
Пушков ,голова, как у жирафа, только через пять лет до него дошло.Современные технологии, которые у России нет и их предстоит с@дить на Западе, позволяет пиндосам сидя на далекой базе Сигонелла, послать армаду беспилотников и они будут круглые сутки вести контроль, сколько раз наши генералы и адмиралы ходят на очку и какого цвета у них трусы.
Пушков, время баз под боком прошло.
19.03.2019 10:26
- гость -
А что думают обычные люди и каким местом?
Боятся что очередь Аляски настанет?
Борис писал:
Пушков, время баз под боком прошло
Да ты шо, Борюсик? Серьезно?! А америкосы-то и не знают! Все в Европу лезут поближе к нашим границам. Ну, тупые! Ты напиши им, Борюсик, свою идею, прямо в Пентагон ихний. Глядишь, в благодарность премию получишь. Шнобелевскую. Погуляе-е-ешь!!!
19.03.2019 10:52
- гость -
Чего им бояться? Аляска была продана, хотите назад, выкупайте. А если есть желание отжать бесплатно, будь готов переходить полностью на корнеплоды.
Теперь после аннексии Крыма и его оголтелой милитаризации американские базы будут стоять под Одессой, а НАТОвские ракеты у украинско-российских границ на расстоянии нескольких сотен км от Москвы.
путин всех переиграл.