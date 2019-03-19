16 марта 2019 года в Алтайском государственном техническом университете состоялись IV Региональные соревнования в области информационной безопасности AltaySchoolCTF – 2019*. Турнир проводился среди команд старшеклассников общеобразовательных и профессиональных учреждений города Барнаула и Алтайского края.

В этом году в соревнованиях приняли участие 13 команд из общеобразовательных и профессиональных учебных учреждений.

По итогам соревнований определилась следующая тройка победителей:

1 место – команда Drujo4ki_Pirojo4ki (МБОУ "Гимназия №42");

2 место – команда Piтоны (КГБПОУ "Алтайский политехнический техникум");

3 место – команда HTTP$ (МБОУ "Лицей №112").

Помимо именных сертификатов, дипломов и кубков, призеров на вручении ожидали персональные ценные подарки от партнеров соревнований: накопители информации емкостями 240 Гб, 64 Гб, 32 Гб и мобильные аккумуляторы.

Команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, автоматически приглашаются на Межрегиональные межвузовские соревнования в области информационной безопасности AltayCTF – 2019, которые пройдут в формате attack-defence** в рамках ежегодного международного форума "Электронная неделя на Алтае".

Организаторы мероприятия – Ассоциация руководителей служб информационной безопасности, Алтайский государственный технический университет, CTF-команда АлтГТУ SharLike – выражают искреннюю благодарность партнерам – группе компаний "БТП", НТЦ "Галэкс", комитету Алтайской ТПП по ИТ, ПАО "Ростелеком", принявшим активное участие в организации и проведении соревнований.

*"ЭлтэйСкулСиТиЭф – 2019" — прим.ред.

**Эттэк-дефенс – прим.ред.