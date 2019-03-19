Полиция в Барнауле устанавливает личность водителя, допустившего наезд на молодого мужчину и скрывшегося с места ДТП – инцидент случился вечером 16 марта на территории ТРЦ "Арена".

Как сообщили в городской ГИБДД, авария произошла в 21:30 в районе АЗС "Роснефть", расположенной по адресу: Павловский тракт, 190.

"Произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на пешехода, мужчину 1989 года рождения, неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия", – уточняют обстоятельства ДТП в Госавтоинспекции.

В совершении данного правонарушения подозревается и разыскивается автомобиль такси темного цвета, модель автомобиля предположительно "Рено Дастер" или "Ниссан Террано", за рулем находился мужчина.

Граждан, располагающих какой-либо информацией относительно данного происшествия, просят сообщить по телефонам: (3852) 393-605, 393-554, 391-090, 393-555 или 02.