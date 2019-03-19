Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) проанализировала мощность взрыва метеорита, вошедшего в атмосферу Земли недалеко от Камчатки 18 декабря 2018 года, сообщает ТАСС.

Как выяснилось в результате исследования, космический объект стал крупнейшим за последние 30 лет после знаменитого Челябинского метеорита.

Его диаметр составлял несколько метров, а скорость – 32 км/с. Он взорвался в сотнях километрах от Камчатки, не долетев до поверхности Берегова моря 26 км.

Мощность взрыва составила 173 килотонны. Это в семь раз выше, чем сила атомной бомбы, сброшенной американцами на Хиросиму.

Столь существенную задержку между событием и реакцией на него ученые NASA объясняют его удаленностью от суши и временем, которое требуется, чтобы обработать снимки со спутников.