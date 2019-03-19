Жителя Барнаула будут судить за угрозу убийством соседу, который вызвал полицию из-за громкого прослушивания музыки в ночное время.

Как сообщили в краевой прокуратуре, установлено, что обвиняемый, находясь у себя в квартире ночью, громко слушал музыку – песню "Осень" группы "ДДТ".

"Не выдержав доносящегося из соседней квартиры шума, потерпевший пришел к обвиняемому в квартиру и сделал замечание по поводу громкости музыки, после чего обвиняемый, не меняя громкости воспроизведения аудиозаписи, заменил репертуар на песню "В нашем доме поселился замечательный сосед", – добавляют в правоохранительном ведомстве.

В итоге соседи вызвали полицейских, которые составили в отношении обвиняемого протокол об административном правонарушении.

После визита правоохранителей обвиняемый взял нож, подошел к соседу и высказал в отношении него угрозу убийством, демонстрируя нож в качестве предполагаемого орудия преступления.

Свою вину злоумышленник признал в полном объеме и раскаялся в содеянном.