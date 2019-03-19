Полицейские в Барнауле задержали мужчину, подозреваемого в краже четырех колес с дисками с автомобиля, припаркованного во дворе многоэтажного дома в Индустриальном районе.

Как отмечают в ГУ МВД по региону, пострадавший автовладелец вовремя обратился в полицию, это помогло оперативникам задержать злоумышленника по горячим следам. В настоящий момент похищенные колеса изъяты и возвращены законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В полиции напоминают, что кражи автомобильных колес, как правило, носят сезонный характер. Всплеск таких преступлений происходит в межсезонье, когда автомобилисты начинают менять покрышки.