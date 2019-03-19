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Серия отставок произошла в Министерстве образования и науки Алтайского края. Так, заявление об увольнении написал врио заместителя министра ведомства, начальник отдела ресурсного обеспечения Евгений Кайгородов, который перешел на работу проректором в Алтайский государственный педагогический университет.

На прошлой неделе министерство покинул еще один ветеран – начальник отдела общего образования Ирина Дроздова, которая, если верить источникам в министерстве, не сработалась с новым главой ведомства – Максимом Костенко. Помимо нее, ведомство покинуло еще несколько начальников отделов. В частности, в педуниверситет ушла начальник отдела воспитания и дополнительного образования Ольга Плешкова. Стены министерства пришлось покинуть начальнику отдела государственной службы Ирине Шишкиной. Полседняя проработала в ведомстве 30 лет. По информации Amic.ru, это только начало серии увольнений в министерстве. Ожидается, что практически все посты заместителей министра получат новые люди.

Между тем, источники отмечают стиль управления Максима Костенко министерством как авторитарный, и фактически свои должности покидают люди, работавшие при предыдущих двух начальниках ведомства – Юрии Денисове и Александре Жидких.

Напомним, что Министерство образования и науки Алтайского края получило нового руководителя в октябре 2018 года. Им стал ректор АКИПКРО Максим Костенко. С 1996 по 2002 год он работал психологом, возглавлял "Краевой кризисный центр для мужчин". Затем Костенко преподавал в Колледже социальных наук АлтГУ. С 2002 по 2009 был замначальника Главного управления Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Следующие два года являлся директором по развитию в Национальном фонде защиты детей от жестокого обращения.