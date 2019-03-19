Доберман напал на ребенка 16 марта возле школы №103 в Барнауле, сообщает "Комсомольская правда".
Обычный поход на занятия ознаменовался для 12-летнего барнаульца болезненной травмой и страданиями.
Дело в том, что по пути на уроки он встретил горожанку с доберманом без намордника. Собака неожиданно набросилась на мальчика, вцепилась ему в брюки спереди на уровне ширинки.
Хозяйка животного посоветовала ребенку позвонить в скорую и продолжила прогулку. В результате медиков вызвали, лишь когда пострадавший пришел в школу и сообщил классной руководительнице о случившемся.
Юного горожанина немедленно положили в больницу с диагнозом "укушенная рана мошонки". Ему сделали операцию.
"Его прооперировали, вывели проводник, колют антибиотики, – рассказывает про состояние сына местная жительница. – Внутренние органы не задеты, но о последствиях травмы пока рано говорить".
Правоохранительные органы установили личность хозяйки добермана, напавшего на ребенка. Ей оказалась 28-летняя девушка.
Она оправдывается, что не вызвала медиков, потому что растерялась. А еще говорит, что у нее воспитанная собака, и просит родителей ребенка больше не писать про нее в социальных сетях, потому что ей неприятно читать негативные комментарии.
Примечательно, что о состоянии здоровья пострадавшего ребенка она даже не поинтересовалась. Мать мальчика также не спешит связываться с ней, потому что находится на последнем месяце беременности и ей нельзя нервничать.
Но в дальнейшем она собирается подать в суд на девушку и взыскать с нее компенсацию морального вреда. Кроме того, хозяйке собаки грозит как минимум административное наказание за выгул животного без намордника.
Напомним, доберман внесен в список из 69 пород потенциально опасных собак, составленный МВД.
Комментарии
взыскать с нее компенсацию морального вреда
тут возможно и материальный вред будет, еще не известно сколько придется тратить на лечение
административное наказание за выгул животного без намордника
А в Москве звучит как Допущение по неосторожности нападения домашнего животного на человека с причинением вреда здоровью человека, если это деяние не содержит признаков преступления, предусмотренного статьей 118 Уголовного кодекса Российской Федерации, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;
В Алтайском крае Нарушение правил выгула домашних животных -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до трех тысяч рублей
И все. А за нападение с причинением вреда здоровью только в суд в гражданском порядке
Не мешало бы начать отстреливать хозяев собак
Хоть установили личность. А так бы ушла и все
собаку усыпить однозначно и без вариантов !
она человечины вкусила теперь она людей как пищу рассматривает , не исключено , что и хозяйку впоследствии покусает.
в сельской местности раньше было правило , собака укусившая человека подлежала умертвлению, без оглядки на хозяина , как бешеная.
хозяйке оплатить штаф , компенсацию и лечение школьника с родителями в т.ч. на курорте !
а где же комменты зоолюбителей? мол, это ребенок сам виноват, нафиг он шел той дорой в школу?
ненавижу этот навязанный зоокульт!!!
это Собака!!! и тем более доберман!!! и не надо этих хреновых сказок про своих добрейших псин!!
а где же комменты зоолюбителей? мол, это ребенок сам виноват, нафиг он шел той дорой в школу?
брат той тетки уже всем в б22 разжевал,что пацан сам виноват,; добрейшая собачка какакть в наморднике не может; и вообще все было не так..
хозяйку посадить однозначно
1. статья за оставление в опасности 4 года
2. статья за злостное хулиганство 5 лет
и плюсом отягчающие обстоятельства -жертва -малолетний ребенок
а чиновника ответственного за то что бойцовские собаки разгуливают по городу уволить за несоответствие занимаемой должности
19.03.2019 11:52
- гость -
В данном конкретном случае виновата хозяйка собаки, и все, похоже, с этим согласны.
Ваша истерика с массой восклицательных знаков к чему?
Бедный пацан.... Хозяйка конечно тварина конченная... У самого кобель был подобной агрессивной породы. Никогда без намордника не гулял. И возле школы никогда не выгуливал. Вот так тупая самка может парню судьбу изнахратить...
бедный собакен....
Пусть ночью он съест свою хозяйку.
19.03.2019 12:00
- гость -
к зоолюбителям с халатным отношением.
а вы, думаете это нормальная ситуация?
Бедная баба... как без пса будет?
19.03.2019 12:02
месный
это не собакен , это ЗВЕРЬ ...( со всеми вытекающими , пора бы уже за владение собаками разрешение выдавать как на владение оружием , что бы таких вот неадекватных хозяек сразу отсекать т.к. собака походу положила на нее и делает что хочет , завтра она еще кого нибудь покусает из-за этой бестолковой мадам (
собакен это те которые мелкие и ластятся к любому встречному подобострастно заклядывая в глаза и метя хвостом быстро быстро не допуская даже мысли о нанесении вреда , в тут реальный ЗВЕРЬ , абсолютно независимый и просто терпящий рядом человеческих существ до поры до времени и делающий с ними то что посчитает нужным
На месте родителей, смыл бы ей красоту
19.03.2019 12:14
- гость -
Нет, я не думаю, что это нормальная ситуация. Просто гложут меня сомнения по поводу "любителя". Собака служебная, с какой целью заведена? Понта ради? Опять же дрессурой никто, похоже, не озаботился. Это не любители, это ... как бы это помягче выразиться... думаю, вы меня поняли.
19.03.2019 12:21
- гость -
в том то и дело((