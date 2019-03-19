Доберман напал на ребенка 16 марта возле школы №103 в Барнауле, сообщает "Комсомольская правда".

Обычный поход на занятия ознаменовался для 12-летнего барнаульца болезненной травмой и страданиями.

Дело в том, что по пути на уроки он встретил горожанку с доберманом без намордника. Собака неожиданно набросилась на мальчика, вцепилась ему в брюки спереди на уровне ширинки.

Хозяйка животного посоветовала ребенку позвонить в скорую и продолжила прогулку. В результате медиков вызвали, лишь когда пострадавший пришел в школу и сообщил классной руководительнице о случившемся.

Юного горожанина немедленно положили в больницу с диагнозом "укушенная рана мошонки". Ему сделали операцию.

"Его прооперировали, вывели проводник, колют антибиотики, – рассказывает про состояние сына местная жительница. – Внутренние органы не задеты, но о последствиях травмы пока рано говорить".

Правоохранительные органы установили личность хозяйки добермана, напавшего на ребенка. Ей оказалась 28-летняя девушка.

Она оправдывается, что не вызвала медиков, потому что растерялась. А еще говорит, что у нее воспитанная собака, и просит родителей ребенка больше не писать про нее в социальных сетях, потому что ей неприятно читать негативные комментарии.

Примечательно, что о состоянии здоровья пострадавшего ребенка она даже не поинтересовалась. Мать мальчика также не спешит связываться с ней, потому что находится на последнем месяце беременности и ей нельзя нервничать.

Но в дальнейшем она собирается подать в суд на девушку и взыскать с нее компенсацию морального вреда. Кроме того, хозяйке собаки грозит как минимум административное наказание за выгул животного без намордника.

Напомним, доберман внесен в список из 69 пород потенциально опасных собак, составленный МВД.