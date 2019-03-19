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Доберман напал на школьника в Барнауле, ребенок в больнице

, ИА "Амител"
Хозяйка собаки посоветовала вызвать скорую и ушла
Правоохранительные органы установили личность хозяйки добермана, напавшего на ребенка / Фото: pixabay.com

Правоохранительные органы установили личность хозяйки добермана, напавшего на ребенка / Фото: pixabay.com

Доберман напал на ребенка 16 марта возле школы №103 в Барнауле, сообщает "Комсомольская правда".

Обычный поход на занятия ознаменовался для 12-летнего барнаульца болезненной травмой и страданиями.

Дело в том, что по пути на уроки он встретил горожанку с доберманом без намордника. Собака неожиданно набросилась на мальчика, вцепилась ему в брюки спереди на уровне ширинки.

Хозяйка животного посоветовала ребенку позвонить в скорую и продолжила прогулку. В результате медиков вызвали, лишь когда пострадавший пришел в школу и сообщил классной руководительнице о случившемся.

Юного горожанина немедленно положили в больницу с диагнозом "укушенная рана мошонки". Ему сделали операцию.

"Его прооперировали, вывели проводник, колют антибиотики, – рассказывает про состояние сына местная жительница. – Внутренние органы не задеты, но о последствиях травмы пока рано говорить".

Правоохранительные органы установили личность хозяйки добермана, напавшего на ребенка. Ей оказалась 28-летняя девушка.

Она оправдывается, что не вызвала медиков, потому что растерялась. А еще говорит, что у нее воспитанная собака, и просит родителей ребенка больше не писать про нее в социальных сетях, потому что ей неприятно читать негативные комментарии.

Примечательно, что о состоянии здоровья пострадавшего ребенка она даже не поинтересовалась. Мать мальчика также не спешит связываться с ней, потому что находится на последнем месяце беременности и ей нельзя нервничать.

Но в дальнейшем она собирается подать в суд на девушку и взыскать с нее компенсацию морального вреда. Кроме того, хозяйке собаки грозит как минимум административное наказание за выгул животного без намордника.

Напомним, доберман внесен в список из 69 пород потенциально опасных собак, составленный МВД.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

19.03.2019 11:32
гость

взыскать с нее компенсацию морального вреда

тут возможно и материальный вред будет, еще не известно сколько придется тратить на лечение

0  0
19.03.2019 11:34
гость

административное наказание за выгул животного без намордника

А в Москве звучит как Допущение по неосторожности нападения домашнего животного на человека с причинением вреда здоровью человека, если это деяние не содержит признаков преступления, предусмотренного статьей 118 Уголовного кодекса Российской Федерации, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;

0  0
19.03.2019 11:41
гость

В Алтайском крае Нарушение правил выгула домашних животных -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до трех тысяч рублей

И все. А за нападение с причинением вреда здоровью только в суд в гражданском порядке

0  0
19.03.2019 11:41
- гость -

Не мешало бы начать отстреливать хозяев собак

0  0
19.03.2019 11:43
гость

Хоть установили личность. А так бы ушла и все

0  0
19.03.2019 11:49
барнаулец

собаку усыпить однозначно и без вариантов !
она человечины вкусила теперь она людей как пищу рассматривает , не исключено , что и хозяйку впоследствии покусает.
в сельской местности раньше было правило , собака укусившая человека подлежала умертвлению, без оглядки на хозяина , как бешеная.

хозяйке оплатить штаф , компенсацию и лечение школьника с родителями в т.ч. на курорте !

0  0
19.03.2019 11:52
- гость -

а где же комменты зоолюбителей? мол, это ребенок сам виноват, нафиг он шел той дорой в школу?

ненавижу этот навязанный зоокульт!!!
это Собака!!! и тем более доберман!!! и не надо этих хреновых сказок про своих добрейших псин!!

0  0
19.03.2019 11:56
- гость -

а где же комменты зоолюбителей? мол, это ребенок сам виноват, нафиг он шел той дорой в школу?
брат той тетки уже всем в б22 разжевал,что пацан сам виноват,; добрейшая собачка какакть в наморднике не может; и вообще все было не так..

0  0
19.03.2019 11:58
майор

хозяйку посадить однозначно
1. статья за оставление в опасности 4 года
2. статья за злостное хулиганство 5 лет
и плюсом отягчающие обстоятельства -жертва -малолетний ребенок
а чиновника ответственного за то что бойцовские собаки разгуливают по городу уволить за несоответствие занимаемой должности

0  0
19.03.2019 12:00
- гость -

19.03.2019 11:52
- гость -
В данном конкретном случае виновата хозяйка собаки, и все, похоже, с этим согласны.
Ваша истерика с массой восклицательных знаков к чему?

0  0
19.03.2019 12:01
Кот.Без сапог.

Бедный пацан.... Хозяйка конечно тварина конченная... У самого кобель был подобной агрессивной породы. Никогда без намордника не гулял. И возле школы никогда не выгуливал. Вот так тупая самка может парню судьбу изнахратить...

0  0
19.03.2019 12:02
месный

бедный собакен....

0  0
19.03.2019 12:12
Горожанин

Пусть ночью он съест свою хозяйку.

0  0
19.03.2019 12:14
- гость -

19.03.2019 12:00
- гость -
к зоолюбителям с халатным отношением.
а вы, думаете это нормальная ситуация?

0  0
19.03.2019 12:15
- гость -

Бедная баба... как без пса будет?

0  0
19.03.2019 12:18
ага

19.03.2019 12:02
месный

это не собакен , это ЗВЕРЬ ...( со всеми вытекающими , пора бы уже за владение собаками разрешение выдавать как на владение оружием , что бы таких вот неадекватных хозяек сразу отсекать т.к. собака походу положила на нее и делает что хочет , завтра она еще кого нибудь покусает из-за этой бестолковой мадам (

собакен это те которые мелкие и ластятся к любому встречному подобострастно заклядывая в глаза и метя хвостом быстро быстро не допуская даже мысли о нанесении вреда , в тут реальный ЗВЕРЬ , абсолютно независимый и просто терпящий рядом человеческих существ до поры до времени и делающий с ними то что посчитает нужным

0  0
19.03.2019 12:19
- гость -

На месте родителей, смыл бы ей красоту

0  0
19.03.2019 12:21
- гость -

19.03.2019 12:14
- гость -
Нет, я не думаю, что это нормальная ситуация. Просто гложут меня сомнения по поводу "любителя". Собака служебная, с какой целью заведена? Понта ради? Опять же дрессурой никто, похоже, не озаботился. Это не любители, это ... как бы это помягче выразиться... думаю, вы меня поняли.

0  0
19.03.2019 12:25
- гость -

19.03.2019 12:21
- гость -
в том то и дело((

0  0
19.03.2019 12:26
месный

19.03.2019 12:21
- гость -

Дак я и говорю - бедный собакен, блин

0  0
19.03.2019 12:26
- гость -

Доберман.... Без ошейника... Возле школы... И виноват ребенок???
я в шоке.

0  0
19.03.2019 12:35
- гость -

Собаку пристрелить

0  0
19.03.2019 12:38
Дядька

Дак и я говорю-бедная баба....

0  0
19.03.2019 12:48
бабуля

Однозначно,хозяйка не справляется со своими обязанностями.Собака просто так кинулась на ребенка или он ее провоцировал?если просто-то пристрелить,психика нарушена у пса..Если мальчик провоцировал-виновата хозяйка,что пес без намордника..Общественные работы хозяйке и штраф тыс в 500 рубликов,чтобы прям показательная порка для всех хозяев подобных собак.

0  0
19.03.2019 12:52
месный

короче, чтобы восстановить справедливость добермана обязать покусать хозяйку точно так-же, ребёнку с родителями проконтролирровать заснять и на ютубе расместить

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