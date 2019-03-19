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7 способов защиты от мошенничества со счетчиками: инструкция от БГЭС

, ИА "Амител"
Барнаульская горэлектросеть рассказывает, как не стать жертвой мошенников и защитить электросчетчик от незаконного вмешательства

В Барнауле подозрительные граждане срывают пломбы с приборов учета, предлагая хозяевам квартир установить новые счетчики. При этом расценки на их услуги выше среднерыночных в несколько раз. Электросчетчики за 700 рублей они продают за 3600 рублей. Барнаульская горэлектросеть рассказывает, как не стать жертвой мошенников и защитить свой электросчетчик от незаконного вмешательства.

В БГЭС отмечают, что замену счетчиков для их абонентов может осуществлять только ООО "Барнаульская сетевая компания" (ИНН 2221070063, ОГРН 1052201916975). Визит любой другой организации, предлагающей свои услуги, должен насторожить собственника. Снятие пломб и демонтаж счетчиков другими компаниями (помимо ООО "БСК"), а так же физическими лицами, в том числе собственниками жилых и нежилых помещений, запрещены.

Чаще всего мошенники ссылаются на окончание сроков поверки прибора учета и с разрешения хозяев жилья вмешиваются в работу счетчика. В результате хозяин дома или квартиры за такое вмешательство и за снятие пломб энергоснабжающей компании (БСК) штрафуется. Электроэнергию абоненту рассчитают уже не по счетчику, а по Акту о безучетном потреблении.

Максимальная сумма штрафа начисляется за три месяца или с момента последней проверки контролером "Барнаульской сетевой компании". Каждый месяц безучетного потребления обходится абоненту в 10 нормативов. Так, если норматив у абонента составляет 500 киловатт, за месяц безучетного потребления он заплатит — 5000, за три месяца — 15000 киловатт, в перерасчете на тариф для домов с электроплитами – это 48 750 рублей.

7 способов защиты от мошенников:

  1. Спрашивайте удостоверение. Снять пломбу с электросчетчика разрешено только представителям ООО "Барнульская сетевая компания". Спрашивайте у представителя соответствующее удостоверение.
     
  2. Только по заявкам. Законная смена счетчика производится по предварительной заявке абонента! ООО "Барнаульская сетевая компания совершает поквартирные обходы только для проверки работоспособности приборов учета и снятия контрольных показаний и никогда без заявок не демонтирует счетчики. Заявки оформляются в сервисном центре компании или в Личном кабинете на сайте БГЭС – www.bges.ru
     
  3. Обращайте внимание на цену. Закон обязывает потребителя устанавливать только простые однофазные счетчики, их среднерыночная цена не превышает 700 рублей. Предложение установить двухтарифные или любые другие счетчики за более высокую цену должно насторожить!
     
  4. Требуйте кассовый чек.  На все платные услуги ООО "Барнаульская сетевая компания" предоставляет абоненту кассовый чек. Альтернативных вариантов (товарные чеки, товарные накладные, купон-заказы) – нет.
     
  5. Сверяйте сроки эксплуатации счетчика. Срок эксплуатации прибора учета – 32 года, срок поверки – 16 лет. Проверить данную информацию можно тремя способами. 1. Посмотреть дату в паспорте на счетчик. 2. Посмотреть на пломбы счетчика (Например, цифры II/19 означают, что поверка должна быть проведена во 2 квартале 2019 года). 3. Позвонить в сервисный центр БСК по телефону 50-12-48.
     
  6. Пломбы установленного образца. У абонентов Барнаульской горэлектросети на счетчике должны быть установлены две пломбы: 1 Пломба госповерителя со сроками поверки прибора учета. 2 пломба принадлежит ООО "Барнаульская сетевая компания".
     
  7. Звоните в сервисный центр. При подозрении, что к вам пришел мошенник, звоните в Сервисные центры компании по телефонам: 50-12-50, 50-20-50, 50-12-48. Оператор проверит фамилию, имя и отчество сотрудника, посетившего вас.
Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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