В Барнауле подозрительные граждане срывают пломбы с приборов учета, предлагая хозяевам квартир установить новые счетчики. При этом расценки на их услуги выше среднерыночных в несколько раз. Электросчетчики за 700 рублей они продают за 3600 рублей. Барнаульская горэлектросеть рассказывает, как не стать жертвой мошенников и защитить свой электросчетчик от незаконного вмешательства.

В БГЭС отмечают, что замену счетчиков для их абонентов может осуществлять только ООО "Барнаульская сетевая компания" (ИНН 2221070063, ОГРН 1052201916975). Визит любой другой организации, предлагающей свои услуги, должен насторожить собственника. Снятие пломб и демонтаж счетчиков другими компаниями (помимо ООО "БСК"), а так же физическими лицами, в том числе собственниками жилых и нежилых помещений, запрещены.

Чаще всего мошенники ссылаются на окончание сроков поверки прибора учета и с разрешения хозяев жилья вмешиваются в работу счетчика. В результате хозяин дома или квартиры за такое вмешательство и за снятие пломб энергоснабжающей компании (БСК) штрафуется. Электроэнергию абоненту рассчитают уже не по счетчику, а по Акту о безучетном потреблении.

Максимальная сумма штрафа начисляется за три месяца или с момента последней проверки контролером "Барнаульской сетевой компании". Каждый месяц безучетного потребления обходится абоненту в 10 нормативов. Так, если норматив у абонента составляет 500 киловатт, за месяц безучетного потребления он заплатит — 5000, за три месяца — 15000 киловатт, в перерасчете на тариф для домов с электроплитами – это 48 750 рублей.

7 способов защиты от мошенников: