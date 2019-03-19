Промышленность России удивила многих экспертов, продемонстрировав рекордный рост объемов производства с 2017 года, сообщает РБК.

Увеличение промышленного производства в феврале составило 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Последний раз больший рост был зафиксирован почти два года назад – в мае 2017 года. Тогда был зафиксирован рост промышленности на 6,9%.

В числе главных составляющих столь впечатляющих показателей можно выделить наращивание объемов в секторах добычи ресурсов (5,1%) и их обработки (4,6%).

Из крупных несырьевых товаров наиболее существенный прирост наблюдается в производстве ж/д вагонов (+30%), мяса (+14,8%) и мясных полуфабрикатов (+12,5%).