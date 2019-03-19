Промышленность России удивила многих экспертов, продемонстрировав рекордный рост объемов производства с 2017 года, сообщает РБК.
Увеличение промышленного производства в феврале составило 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Последний раз больший рост был зафиксирован почти два года назад – в мае 2017 года. Тогда был зафиксирован рост промышленности на 6,9%.
В числе главных составляющих столь впечатляющих показателей можно выделить наращивание объемов в секторах добычи ресурсов (5,1%) и их обработки (4,6%).
Из крупных несырьевых товаров наиболее существенный прирост наблюдается в производстве ж/д вагонов (+30%), мяса (+14,8%) и мясных полуфабрикатов (+12,5%).
Комментарии
Увеличение промышленного производства в феврале составило 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
надеюсь это не в рублевом исчислении
А вы в курсе, что Путин вчера подписал закон о фейковых новостях?
Верю больше фото, где дыма очень много, а продукции не видно.
Наращивание добычи ресурсов это увеличение объма промышленности?
Серьезно???
Шапито!
Промышленность сделала рекордный скачок ! Куда? -Влево, вправо? Уже 20 лет всё скачет, по этим выдуманным скачкам давно уже были бы на луне.
Очередные придумки-хотелки Минэкономразвития.Что касается Росстата, то там тоже, вне всяких сомнений, есть свой, росстатовский Чуров, который нарисует такие цифры, которые будут приятны глазу кремлёвского старца