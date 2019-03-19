Промышленность России удивила многих экспертов, продемонстрировав рекордный рост объемов производства с 2017 года, сообщает РБК.
Увеличение промышленного производства в феврале составило 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Последний раз больший рост был зафиксирован почти два года назад – в мае 2017 года. Тогда был зафиксирован рост промышленности на 6,9%.
В числе главных составляющих столь впечатляющих показателей можно выделить наращивание объемов в секторах добычи ресурсов (5,1%) и их обработки (4,6%).
Из крупных несырьевых товаров наиболее существенный прирост наблюдается в производстве ж/д вагонов (+30%), мяса (+14,8%) и мясных полуфабрикатов (+12,5%).
Комментарии
Увеличение промышленного производства в феврале составило 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
надеюсь это не в рублевом исчислении
А вы в курсе, что Путин вчера подписал закон о фейковых новостях?
Верю больше фото, где дыма очень много, а продукции не видно.
Наращивание добычи ресурсов это увеличение объма промышленности?
Серьезно???
Шапито!
Промышленность сделала рекордный скачок ! Куда? -Влево, вправо? Уже 20 лет всё скачет, по этим выдуманным скачкам давно уже были бы на луне.
Очередные придумки-хотелки Минэкономразвития.Что касается Росстата, то там тоже, вне всяких сомнений, есть свой, росстатовский Чуров, который нарисует такие цифры, которые будут приятны глазу кремлёвского старца
Доходы Божественного Президента Владимира Владимира Путина (то самое ВВП) действительно выросли, а доходы население - что это за население такое?
А население РФ - это пыль под ногами Божественного Путина и его Уважаемых Друзей
Вообще народ за дураков держат.
Мы оказывается скачим огромными скачками