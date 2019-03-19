Вторник, 19 Март, 13:15

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 64,67
€ 73,36
Обь
-12см +3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Масленица-2019Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле
Новости

Промышленность России сделала рекордный скачок за два года

, ИА "Амител"
Рост объемов производства ускорился на 4,1%
Увеличение промышленного производства в феврале составило 4,1% / Фото: pixabay.com

Увеличение промышленного производства в феврале составило 4,1% / Фото: pixabay.com

Промышленность России удивила многих экспертов, продемонстрировав рекордный рост объемов производства с 2017 года, сообщает РБК.

Увеличение промышленного производства в феврале составило 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Последний раз больший рост был зафиксирован почти два года назад – в мае 2017 года. Тогда был зафиксирован рост промышленности на 6,9%.

В числе главных составляющих столь впечатляющих показателей можно выделить наращивание объемов в секторах добычи ресурсов (5,1%) и их обработки (4,6%).

Из крупных несырьевых товаров наиболее существенный прирост наблюдается в производстве ж/д вагонов (+30%), мяса (+14,8%) и мясных полуфабрикатов (+12,5%).

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

19.03.2019 11:39
- гость -

Увеличение промышленного производства в феврале составило 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

надеюсь это не в рублевом исчислении

0  0
19.03.2019 11:45
- гость -

А вы в курсе, что Путин вчера подписал закон о фейковых новостях?

0  0
19.03.2019 11:45
Борис

Верю больше фото, где дыма очень много, а продукции не видно.

0  0
19.03.2019 11:50
- гость -

Наращивание добычи ресурсов это увеличение объма промышленности?
Серьезно???
Шапито!

0  0
19.03.2019 12:05
- гость -

Промышленность сделала рекордный скачок ! Куда? -Влево, вправо? Уже 20 лет всё скачет, по этим выдуманным скачкам давно уже были бы на луне.

0  0
19.03.2019 12:25
Вести с теплотрасы

Очередные придумки-хотелки Минэкономразвития.Что касается Росстата, то там тоже, вне всяких сомнений, есть свой, росстатовский Чуров, который нарисует такие цифры, которые будут приятны глазу кремлёвского старца

0  0
19.03.2019 12:28
- гость -

Доходы Божественного Президента Владимира Владимира Путина (то самое ВВП) действительно выросли, а доходы население - что это за население такое?
А население РФ - это пыль под ногами Божественного Путина и его Уважаемых Друзей

0  0
19.03.2019 12:28
- гость -

Вообще народ за дураков держат.

0  0
19.03.2019 12:45
- гость -

Мы оказывается скачим огромными скачками

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
13:04
На Киркорова подали иск о плагиате на 272 млн рублей 0
12:49
Юбилей алтайского УФСИН масштабно отметили в Барнауле песнями и танцами 2
12:35
Сезон открыт: клещи проснулись на Алтае 0
12:32
Образовательная программа АлтГТУ имеет международное признание 0
12:22
Роспотребнадзор помог россиянам высудить у банков 250 млн рублей 0
12:13
Все четыре колеса сняли с припаркованного у дома автомобиля в Барнауле 0
12:04
Дагестанский подросток попросил лишить свою мать родительских прав 1
11:50
Злодеи похитили жительницу Горно-Алтайска и сняли это на камеру 0
11:34
Промышленность России сделала рекордный скачок за два года 9
11:21
7 способов защиты от мошенничества со счетчиками: инструкция от БГЭС 0
11:14
Доберман напал на школьника в Барнауле, ребенок в больнице 25
11:04
Серия отставок произошла в министерстве образования Алтая при новом руководителе 7
10:52
Барнаульца-меломана ждет суд за угрозу убийством своему соседу 3
10:45
В АлтГТУ подвели итоги турнира по информационной безопасности среди школьников 0
10:33
Автомобиль сбил молодого мужчину у ТЦ "Арена" в Барнауле и скрылся 1
10:25
NASA оценило мощность взрыва метеорита, не долетевшего до Камчатки 0
10:12
Тест: Кто вы из героев фильмов с Брюсом Уиллисом 0
10:06
Пушков догадался, почему НАТО требует вернуть Крым 11
10:03
Volkswagen Tiguan All Inclusive – новые опции по привлекательной цене 1
09:48
Не успели покинуть опасную зону: два человека погибли при пожаре в Барнауле 0
09:34
Инвестиции: как в Петропавловском Дом культуры после ремонта открывали 0
09:23
Названа причина резкого торможения самолета при взлете в Новосибирске 2
09:12
Следком: пациентов реабилитационного центра незаконно лишили свободы на Алтае 2
09:05
Мемориал славы исписали любовными признаниями в Горно-Алтайске 0
08:58
Профработы: Воду отключат в сотнях домов в Барнауле 19 марта 0
08:45
Премьеру мюзикла со стриптизом показали в Барнауле 11
08:31
Лыжный сезон закрыли в Барнауле на Трассе здоровья 0
08:15
Внук писателей и автор "шоковой терапии": интересные факты о Егоре Гайдаре 9
08:02
MashExpo Siberia 2019: что покажут на выставке металлообработки и сварки 0
07:50
ЛДПР выдвинет кандидата на довыборы в парламент Алтайского края 0
07:34
Здесь помогают людям, которые никому не нужны 9
07:19
Как попасть в дом для престарелых и кого туда не берут 0
07:03
Квартиру с арками и огромной гостиной продают в Барнауле за 14 млн руб. 2
06:48
Строительство высотки в центре Барнаула привело к разрушению новой дороги 6
06:32
Птицы летят по проталинам: первые лебеди вернулись с зимовки в Алтайский край 1
06:17
Не больше нуля: солнце и легкий мороз ожидаются в Алтайском крае 19 марта 0
06:01
Как парень из Славгорода бесплатно объехал полмира и снялся с Депардье 12
05:55
Однокурсник Дмитрия Медведева уволен с поста генпрокурора Казахстана 0
04:55
Штатам предложили отдать России Форт-Росс – бывшую русскую колонию в Калифорнии 2
03:35
Путин подписал закон, обязывающий детей содержать предпенсионеров 69
02:25
Шейнин ответил на критику студентки, стажировавшейся в программе "Время покажет" 2
01:12
Путин перешел на украинский, говоря об отношениях между соседними государствами 1
00:14
Российские ученые нашли средство от болезни Паркинсона 0
23:53
Путин пошутил про евреев в ответ на жалобу о нехватке денег на синагогу 3
23:45
Сенатор рассказал, каким оружием Россия сделала Крым "непотопляемым авианосцем" 3
23:32
Путин назвал условия появления санкционных продуктов в российских магазинах 3
22:57
Дерипаска оценил свой ущерб от санкций в 7,5 млрд долларов 3
22:27
Студентам обещали простить прогулы за поддержку возведения храма вместо сквера 1
22:05
Красноярца осудили за надругательство над 6-летней девочкой из Алтайского края 0
21:45
Путин подписал законы об оскорблении власти и фейковых новостях 13

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.