Уголовное дело возбуждено в Горно-Алтайске в связи с похищением 36-летней горожанки, сообщили в республиканском управлении Следственного комитета.

Правоохранители установили, что днем 16 марта несколько человек по предварительному сговору пришли в квартиру потерпевшей, где причинили хозяйке дома телесные повреждения.

"Происходящее злоумышленники фиксировали на камеру сотового телефона. В дальнейшем женщину перевезли в дом одной из похитительниц, где незаконно удерживали до момента освобождения сотрудниками полиции. Пропажу женщины обнаружил ее знакомый, который, придя к ней домой, не застал в квартире", — добавляют в СКР.

В данный момент по делу допрошены трое подозреваемых, одна женщина задержана.

"С помощью криминалистической техники в телефоне одной из подозреваемых обнаружены файлы со снимками, устанавливающими причастность их владельцев к содеянному", — уточняют в ведомстве.

Расследование продолжается.