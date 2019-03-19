Основная профессиональная образовательная программа "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств", реализуемая кафедрой технологии машиностроения факультета специальных технологий АлтГТУ, имеет профессионально-общественную аккредитацию экспертной команды Общероссийской общественной организации "Ассоциация инженерного образования России" и Европейской сети по аккредитации в области инженерного образования EUR-ACE Bachelor*.

Наличие сертификата Европейской сети по аккредитации в области инженерного образования EUR-ACE Bachelor повышает статус диплома выпускника и дает основание для работы в Европе. "Образовательная программа второй раз проходит европейскую аккредитацию. Это важно, прежде всего, тем, что дипломы наших выпускников признаны и востребованы в Европе. И, конечно, наличие такого диплома повышает конкурентоспособность на рынке труда", – говорит Александр Балашов, заведующий кафедрой технологии машиностроения.

Справка. Европейская сеть по аккредитации в области инженерного образования (ENAEE) – это сеть аккредитационных агентств, цель которой создание и обеспечение функционирования общеевропейской системы аккредитации инженерных образовательных программ. ENAEE была создана на базе Европейской постоянной наблюдательной комиссии по инженерной профессии и образованию (ESOEPE), под руководством которой был реализован проект EUR-ACE.

Результатом проекта EUR-ACE стало создание рамочных стандартов и европейской системы аккредитации инженерных программ. ENAEE состоит из инженерных организаций Германии, Франции, Англии, Ирландии, Италии, Португалии и других стран. Россия в данной организации представлена Ассоциацией инженерного образования России, которая является одним из основателей ENAEE. Алтайский государственный технический университет является активным участником мероприятий, организуемых Ассоциацией инженерного образования России.

*ИЮАр-ЭйСиИ Бэчелор – прим.ред.