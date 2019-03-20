Психологи уверяют, что низкие потолки и узкие помещения негативно влияют на человека – уменьшается возможность его развития и возрастает вероятность угнетения его психики. Оказывается, что и слишком длительное ожидание лифта также может привести к негативным для человека последствиям.

Плюс ко всему многие из нас, проводя большую часть времени в социуме, желают обрести дома оазис спокойствия и избавиться от навязчивости, пусть даже и неосознанной, со стороны других людей.

Эксперт проекта "Правильная застройка" от "Миэль" и "Адалин-строй" рассказывает, какие условия сейчас создаются в новостройках для комфортной и мирной жизни всех жильцов.

ООО "Адалин-Строй"

г. Барнаул, пр. Социалистический, 130a

Проектная декларация на сайтах www.adalin-stroy.ru и наш.дом.рф

Эксклюзивный партнер продаж

"МИЭЛЬ" офис "В Барнауле"

г. Барнаул, пр. Ленина, 39 (ТЦ "Проспект", 3 этаж)

Единый телефон: +7 (3852) 533-233