Дагестанский подросток опубликовал в социальной сети пост, обличающий собственную мать, сообщает СУ СКР по Республике Дагестан.

Юноша рассказал, что женщина ведет асоциальный образ жизни. Также он обвинил ее в применении насилия к нему, а также его младшим брату и сестре, которым исполнилось 14 и 12 лет, соответственно.

Автор послания попросил правоохранительные органы лишить маму родительских прав.

В связи с этим республиканские следственные органы проводят проверку. Им предстоит выяснить условия жизни и воспитания в семье. По итогам мероприятия примут процессуальное решение.