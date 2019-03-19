Дагестанский подросток опубликовал в социальной сети пост, обличающий собственную мать, сообщает СУ СКР по Республике Дагестан.
Юноша рассказал, что женщина ведет асоциальный образ жизни. Также он обвинил ее в применении насилия к нему, а также его младшим брату и сестре, которым исполнилось 14 и 12 лет, соответственно.
Автор послания попросил правоохранительные органы лишить маму родительских прав.
В связи с этим республиканские следственные органы проводят проверку. Им предстоит выяснить условия жизни и воспитания в семье. По итогам мероприятия примут процессуальное решение.
Комментарии
Гм, там вроде же строго у них с этим... Я имею в виду нормы морали и поведения, уважай старших и все такое...
Напоминает сюжет, где пацан за отказ покупки велика родителей в полицию сдал.