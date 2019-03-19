Забегая вперед лишь скажу, что женщину, о которой в публикации пойдет речь привлекли по ст. 19.3 КоАП — за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, а об ответственности за переход дороги в неположенном месте речи не идет. События произошли 9 марта этого года.

Выдержки из полученного письма:

"Вчера моя мама переходила дорогу не по пешеходному переходу. Она поторопилась к моим малышам. В это время два гаишника сидели в машине, один из них подлетел к моей маме, и сообщил ей, что она нарушила правила ПДД. Мама ответила, что знает, что нарушила и попросила обойтись предупреждением.

Дальше все было как в боевике: маму выкручивая руки, силой волокли и заталкивали в машину, потом пристегнули к креслу, как "преступницу" и повезли в Индустриальную полицию. Когда привезли, завели в камеру, как преступницу и вот с этого момента я прошу чтобы все неравнодушные люди читали дальше очень внимательно.

Сначала ей хотели "откатать пальчики", потом освидетельствовать на трезвость, потом сказали, что она отсюда не выйдет. Это 37 год спросила она. Ей ответили, что если бы был 37 год, то ее они РАССТРЕЛЯЛИ бы сразу. Все фигуранты звонили по телефону своим "коллегам" и спрашивали без стеснения по какой статье ее лучше оформить. Через час издевательств маме стало плохо, она стала задыхаться и попросила вызвать скорую. Приехала скорая — давление 160 на 90, это при том что у нее всегда давление 90 на 60. Дали таблетку от давления и уехали.

Это не все, к ней в камеру привели двух пьяных задержанных и тогда она упала в обморок. Она лежала на полу видимо долго, так как пол был кафельный, она очнулась от холода. Приехала скорая второй раз, давление высокое, она задыхается и теперь внимание, ей говорят, что если вызовет еще раз, то приедет психиатрическая бригада. Ее удерживали и на нее оказывали моральное давление целых 6 часов. Вы только себе представьте целых 6 часов такого АДА для женщины.

Адвоката не пускали к ней 40 минут, говорили, что это режимный объект, ему пришлось звонить на горячую линию и вызвать ответственного по городу, и еще часа 2 ему пришлось потратить на то, чтобы вызволить мою маму. Сотрудники полиции видели в каком состоянии мы ее забираем: ни передвигаться, ни говорить она не могла, только плакала и все же они хотели ее еще и сфотографировать, как особо опасного преступника. Приехали мы домой в 19.00 часов. Мы все в шоке, в страхе. У мамы множественные кровоподтеки на руках, ногах, спине, на позвоночнике, ушиб ребер и не передать какое состояние. Люди!!! Мы точно живем в мирное время? За то , что ты перешел дорогу не в установленном месте, тебя в ГУЛАГ?"

Комментарий адвоката Виталия Зыкова

После совершения административного правонарушения (переход проезжей части в неустановленном месте) Маргарита Г. не знала достоверно находится ли перед ней сотрудник полиции, либо иное лицо в форме сотрудника, в связи с чем, не могла достоверно знать, законны ли какие-либо требования сотрудника полиции.

В ходе общения с человеком, который ей представился сотрудником полиции (без указания анкетных данных) пыталась выяснить данные сотрудника, на каком основании ее задерживают, необходимость проследовать в служебный автомобиль, законность требований сотрудника полиции, правовые последствия выполнения предъявляемых требований. Не объясняя моему доверителю никаких правовых норм и последствий, находясь в эмоциональном и раздраженном состоянии (от заданных вопросов), сотрудник полиции применяет физическую силу и причиняет телесные повреждения.

С целью избежать уголовной ответственности, находясь в помещении дежурной части отдела полиции, после того как женщина сообщила сотрудникам скорой помощи, что телесные повреждения ей были причинены сотрудниками полиции, последние многократно созванивались со своими руководителями, а также разговаривали с сотрудниками дежурной части, и выясняли какие документы и административные материалами им необходимо составить в отношении Маргариты Г., чтобы оправдать свои действия.

Перед задержанием моего доверителя, по пути следования в отдел полиции, а также находясь в отделе полиции, никто из сотрудников никакие права и обязанности не разъяснял, с административными материалами знакомиться не давали. Требования о предоставлении адвоката, никто не выполнял, в помещение дежурной части меня не пускали. Пустили только после приезда ответственного по городу сотрудника полиции, но все документы уже были составлены. Находилась в отделе полиции в период времени с 13 часов по 16 часов 30 минут. За время нахождения в отделе полиции постоянно угрожали возбуждением уголовного дела, помещением в места лишения свободы, оказывали моральное и психологическое давление;

Суд в своем решении (не вступило в законную силу) сослался только лишь на составленный с грубыми процессуальными нарушениями административный материал в отношении Маргариты Г., показания сотрудников полиции и видеозапись, на которой однозначно видел только факт применения физической силы. Доводы женщины и защитника суд не принял во внимание и более того даже не дал им оценку.

За разъяснениями мы обратились в ГУ МВД по Алтайскому краю:

"По фактам, изложенным в публикации, начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-майор полиции Андрей Подолян назначил проверку, в рамках которой будет дана оценка действиям сотрудников ГИБДД и дежурной части, установлены все обстоятельства произошедшего, вынесено законное решение. Все необходимые материалы как в отношении сотрудников, так и в отношении жительницы Барнаула направлены в Следственное управление Следственного комитета для юридической оценки и последующего принятия решения на основании действующего законодательства.

Кроме того, судом Индустриального района жительница Барнаула 11.03.2019 года привлечена к ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 19.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов, осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации" . На нее наложен штраф в размере 500 рублей", — пресс-служба главного управления министерства внутренних дел по Алтайскому краю.

Будем надеяться на объективное проведение служебной проверки. Подчеркнем, что дочь Маргариты Г. лично не присутствовала при событиях, произошедших с её матерью 9 марта 2019 года и изложила обстоятельства со слов матери. Видеозаписи с видео-регистраторов сотрудников полиции до настоящего времени ни одной из сторон предоставлены не были.