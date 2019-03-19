Фото: пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю

В УФСИН России по Алтайскому краю отпраздновали день работников УИС и 140-летие со дня образования уголовно-исполнительной системы России. Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе мероприятия со словами поздравления и признательности выступили представители правительства, Алтайского краевого Законодательного собрания, администрации города Барнаула, Алтайской митрополии и других организаций.

В своих выступлениях гости отметили, что на сегодняшний день уголовно-исполнительная система Алтайского края является динамично развивающейся структурой, одной из основных задач которой является исправление оступившихся людей. В тесном взаимодействии с государственными и общественными организациями, правоохранительными органами, религиозными конфессиями УФСИН России по Алтайскому краю выполняют общую задачу – помогает осужденным сформировать новую систему ценностей и вернуться в общество законопослушными гражданами.

"Сотрудники уголовно-исполнительной системы Алтайского края с честью выполняют свой долг, отличаются высоким уровнем профессиональной подготовки, моральных и нравственных качеств. Благодаря чему сегодня обеспечено успешное выполнение требований и задач, стоящих перед уголовно-исполнительной системой в целом", — поздравил сотрудников начальник УФСИН России по Алтайскому краю генерал-майор внутренней службы Валерий Усачёв.

Сотрудникам, добившимся высоких показателей в службе, и ветеранам УИС были вручены ведомственные награды, а также почетные грамоты и благодарственные письма от краевых и городских ведомств.

Кроме того, яркими творческими номерами сотрудников уголовно-исполнительной системы поздравили лучшие коллективы Алтайского края.

Стоит отметить, что в настоящее время в службу в уголовно-исполнительной системе Алтайского края несут более 4000 сотрудников и работников. Они обеспечивают работу 14 пенитенциарных учреждений региона, уголовно-исполнительной инспекции и шести её филиалов и 17 межмуниципальных филиалов.