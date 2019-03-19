Клещевой сезон начался в Горном Алтае — 15 марта присосавшегося членистоногого обнаружила на себе жительница Онгудайского района, живущая на животноводческой стоянке.

Как сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора, буквально несколько теплых дней марта хватило для того, чтобы проснулись первые клещи.

В ведомстве добавляют, что как и в прошлом году, упор в борьбе с клещами будет делаться на акарицидные обработки мест массового посещения: баз отдыха, детских лагерей и площадок, скверов, парков, смотровых площадок горных перевалов, кладбищ итак далее.

Также в Роспотребнадзоре указывают, что в республике встречаются клещи разных родов и видов. Например, в таежной зоне преобладают клещи Ixodes, на открытых пространствах (в горно-степной зоне) распространены клещи Dermacentor.

При этом потенциально опасен любой укус любого клеща.