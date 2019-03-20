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Помощь извне: есть ситуации, с которыми лучше не оставаться один на один

, ИА "Амител"
В медицинской сфере зачастую возникают непростые вопросы, найти ответы на которые всегда готовы помочь страховые представители

Человек чисто физически не может быть специалистом во всех сферах, с которыми приходится сталкиваться в повседневной жизни. И зачастую именно поэтому мы не знаем своих прав. И, соответственно, не можем их отстоять.

К сожалению, эта ситуация относится и к медицинскому обслуживанию.

Сроки ожидания консультации врача превышают установленные? К кому обратиться, если отказано в бесплатной медицинской помощи? Как прикрепиться к поликлинике? Или выбрать врача? Какая помощь оказывается бесплатно по полису ОМС?..

Это далеко не все вопросы, которые часто возникают при обращении за медицинской помощью.

Ответить на них вам помогут страховые представители Алтайского филиала ООО "СМК РЕСО-Мед".

Раньше сотрудники страховой компании часто ассоциировались только со специалистами, которые выдают полисы обязательного медицинского страхования. Сейчас это еще и помощники в медицинских организациях.

Всего существует три уровня представителей:

  1. Специалисты контакт-центра. Им можно звонить круглосуточно по телефону: 8 800 200 9204. Если вы хотите узнать режим работы пункта выдачи полиса, как прикрепиться к поликлинике, как оформить полис ОМС, когда нужно пройти диспансеризацию и так далее – вас проконсультируют эти страховые представители. А если, например, вам отказали в медицинской помощи – звонок переведут уже на специалистов второго уровня.
  2. Представители второго уровня работают как в офисах филиала, так и в медицинской организации. Не можете взять талон к узкому специалисту, направили на платное обследование, назначили платные анализы, не можете пройти МРТ –  это вопросы для данной категории представителей. Кроме этого, они сообщают о необходимости пройти диспансеризацию (посредством смс или звонка). В вашей медицинской организации вы их узнаете по фирменным шарфикам и бейджам. График дежурства можно посмотреть, как правило, около регистратуры, или узнать по телефону: 8800 200 9204.
  3. Специалисты третьего уровня – это врачи-эксперты, которые работают  с жалобами и проводят экспертизы. Если по итогам диспансеризации человек попадает в группу риска, то они контролируют, придерживается ли пациент рекомендаций врача. Если вдруг у пациента ухудшилось самочувствие после назначенного лечения, представители третьего уровня выясняют причину – это неправильно назначенное лечение или пациент просто не соблюдает его. 

С 2019 года усилится контроль по онкологическим заболеваниям со стороны страховых компаний: от первичного подозрения и постановки диагноза до лечения и реабилитации. Когда у человека подозревают онкологическое заболевание, он становится очень уязвим, рассеян и подавлен. Тут нужна "холодная голова" представителя, который поддержит и верно сориентирует по необходимым мероприятиям.

Не оставайтесь равнодушными к своему здоровью! А страховые представители помогут вам.

Алтайский филиал ООО "СМК "РЕСО-Мед" 
г. Барнаул, ул. Анатолия, 53 (центральный офис)
Телефон: 8-800-200-92-04 (бесплатная круглосуточная горячая линия)
Отдел по защите прав застрахованных:zpz@altai.reso-med.com 
Официальный сайт

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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