Роспотребнадзор в 2018 году оказал помощь тысячам россиян, которые пожаловались на оказанные им финансовые услуги, сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам рассмотрения жалоб в судебном порядке удалась возвратить гражданам в общей сложности свыше 250 млн рублей. При этом чаще всего они становились жертвами навязывания дополнительных услуг.

На основании 23 тысяч жалоб выявлено 3,5 тысячи случаев нарушения прав потребителей. В более чем полутора тысяч случае нарушителей привлекли к ответственности. В общей сложности они выплатили 200 млн рублей штрафов.