Французский певец Дидье Маруани обвинил российского популярного исполнителя Филиппа Киркорова в плагиате, сообщает RNS.

Иск о защите авторских прав подан в Таганский районный суд Москвы. Истец усмотрел плагиат в песне "Жестокая любовь".

По словам солиста группы Space, композиция – это переработка его произведения Symphonic Space Dream.

Маруани требует выплатить 272 млн рублей за использование своей песни, при этом даже аргументирует, почему именно такую сумму.

По его словам, "Жестокая любовь" вошла в 53 альбома исполнителя и за каждое такое использование он желает получить 5 млн рублей.

Кроме того, Киркоров исполнял песню минимум на семи концертах и за каждый из них француз просит еще по миллиону.

Помимо российского исполнителя ответчиками фигурируют композитор Олег Попков, музыкальные лейблы Sony Music Entertainment и "Первое музыкальное издательство", компания "Филипп Киркоров Продакшн" и группа компаний RONEe'S.

Напомним, что это не первый иск Маруани в отношении Киркорова. Ранее он уже обращался в суд с аналогичными требованиями, но успеха не добился.

Киркоров же обвинил Маруани в шантаже и вымогательстве, после чего иностранца задержали в Москве. Но обвинение не получило подтверждения и солисту группы Space принесли извинения.