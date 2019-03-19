Вторник, 19 Март, 14:54

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 64,67
€ 73,36
259251
Обь
-12см +3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Масленица-2019Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле
Новости

На Киркорова подали иск о плагиате на 272 млн рублей

, ИА "Амител"
Музыканта и его команду обвиняют в переработке композиции Symphonic Space Dream
Это не первый иск Маруани в отношении Киркорова / Фото: classpic.ru

Это не первый иск Маруани в отношении Киркорова / Фото: classpic.ru

Французский певец Дидье Маруани обвинил российского популярного исполнителя Филиппа Киркорова в плагиате, сообщает RNS.

Иск о защите авторских прав подан в Таганский районный суд Москвы. Истец усмотрел плагиат в песне "Жестокая любовь".

По словам солиста группы Space, композиция – это переработка его произведения Symphonic Space Dream.

Маруани требует выплатить 272 млн рублей за использование своей песни, при этом даже аргументирует, почему именно такую сумму.

По его словам, "Жестокая любовь" вошла в 53 альбома исполнителя и за каждое такое использование он желает получить 5 млн рублей.

Кроме того, Киркоров исполнял песню минимум на семи концертах и за каждый из них француз просит еще по миллиону.

Помимо российского исполнителя ответчиками фигурируют композитор Олег Попков, музыкальные лейблы Sony Music Entertainment и "Первое музыкальное издательство", компания "Филипп Киркоров Продакшн" и группа компаний RONEe'S.

Напомним, что это не первый иск Маруани в отношении Киркорова. Ранее он уже обращался в суд с аналогичными требованиями, но успеха не добился.

Киркоров же обвинил Маруани в шантаже и вымогательстве, после чего иностранца задержали в Москве. Но обвинение не получило подтверждения и солисту группы Space принесли извинения.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

19.03.2019 13:36
- гость -

имхо, у этого господина больше половины песен - плагиат

0  0
19.03.2019 13:47
я

Одним словом румын (с)

0  0
19.03.2019 14:13
Владимир

Не румын он. А болгарский еврей.

0  0
19.03.2019 14:18
я

А какая разница (с)

0  0
19.03.2019 14:33
Владимир

Я думаю, что на такой вопрос обидятся и румыны, и болгарские евреи ;)

0  0
19.03.2019 14:33
- гость -

в пекло Киркорова!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
14:39
Алтайское село может получить новую школу вместо здания в критическом состоянии 0
14:26
Житель города-курорта на Алтае угрожал ножом жене и получил условный срок 0
14:18
Названы самые распространенные заболевания у детей 0
14:06
Ученые: сладкие напитки повышают риск ранней смерти 0
13:54
Сводный отряд полиции вернулся на Алтай из полугодовой командировки на Кавказ 0
13:38
Известный алтайский политик Даниил Табаев скончался на 82-м году жизни 0
13:28
Всем выйти из сумрака: о результатах конференции по поддержке предпринимателей 7
13:16
Байо: Myspace потеряла треки пользователей за 12 лет 0
13:04
На Киркорова подали иск о плагиате на 272 млн рублей 6
12:49
Юбилей алтайского УФСИН масштабно отметили в Барнауле песнями и танцами 5
12:35
Сезон открыт: клещи проснулись на Алтае 1
12:32
Образовательная программа АлтГТУ имеет международное признание 0
12:22
Роспотребнадзор помог россиянам высудить у банков 250 млн рублей 0
12:13
Все четыре колеса сняли с припаркованного у дома автомобиля в Барнауле 16
12:04
Дагестанский подросток попросил лишить свою мать родительских прав 1
11:50
Злодеи похитили жительницу Горно-Алтайска и сняли это на камеру 0
11:34
Промышленность России сделала рекордный скачок за два года 13
11:21
7 способов защиты от мошенничества со счетчиками: инструкция от БГЭС 0
11:14
Доберман напал на школьника в Барнауле, ребенок в больнице 45
10:52
Барнаульца-меломана ждет суд за угрозу убийством своему соседу 3
10:45
В АлтГТУ подвели итоги турнира по информационной безопасности среди школьников 0
10:33
Автомобиль сбил молодого мужчину у ТЦ "Арена" в Барнауле и скрылся 1
10:25
NASA оценило мощность взрыва метеорита, не долетевшего до Камчатки 0
10:12
Тест: Кто вы из героев фильмов с Брюсом Уиллисом 0
10:06
Пушков догадался, почему НАТО требует вернуть Крым 14
10:03
Volkswagen Tiguan All Inclusive – новые опции по привлекательной цене 1
09:48
Не успели покинуть опасную зону: два человека погибли при пожаре в Барнауле 0
09:34
Инвестиции: как в Петропавловском Дом культуры после ремонта открывали 0
09:23
Названа причина резкого торможения самолета при взлете в Новосибирске 3
09:12
Следком: пациентов реабилитационного центра незаконно лишили свободы на Алтае 2
09:05
Мемориал славы исписали любовными признаниями в Горно-Алтайске 0
08:58
Профработы: Воду отключат в сотнях домов в Барнауле 19 марта 0
08:45
Премьеру мюзикла со стриптизом показали в Барнауле 11
08:31
Лыжный сезон закрыли в Барнауле на Трассе здоровья 0
08:15
Внук писателей и автор "шоковой терапии": интересные факты о Егоре Гайдаре 9
08:02
MashExpo Siberia 2019: что покажут на выставке металлообработки и сварки 0
07:50
ЛДПР выдвинет кандидата на довыборы в парламент Алтайского края 0
07:34
Здесь помогают людям, которые никому не нужны 9
07:19
Как попасть в дом для престарелых и кого туда не берут 0
07:03
Квартиру с арками и огромной гостиной продают в Барнауле за 14 млн руб. 3
06:48
Строительство высотки в центре Барнаула привело к разрушению новой дороги 6
06:32
Птицы летят по проталинам: первые лебеди вернулись с зимовки в Алтайский край 1
06:17
Не больше нуля: солнце и легкий мороз ожидаются в Алтайском крае 19 марта 0
06:01
Как парень из Славгорода бесплатно объехал полмира и снялся с Депардье 13
05:55
Однокурсник Дмитрия Медведева уволен с поста генпрокурора Казахстана 1
04:55
Штатам предложили отдать России Форт-Росс – бывшую русскую колонию в Калифорнии 2
03:35
Путин подписал закон, обязывающий детей содержать предпенсионеров 81
02:25
Шейнин ответил на критику студентки, стажировавшейся в программе "Время покажет" 2
01:12
Путин перешел на украинский, говоря об отношениях между соседними государствами 1
00:14
Российские ученые нашли средство от болезни Паркинсона 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.