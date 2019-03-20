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Врио ректора Алтайского государственного университета Сергей Бочаров рассказал Amic.ru о том, сколько налогов платит в бюджет региона учебное заведение и каким образом иностранные студенты помогают развивать экономику края. Предлагаем самые интересные тезисы этой статьи.

Как следует из данных Налоговой службы, в 2018 году в рейтинг в качестве крупнейших плательщиков налогов и взносов попали три учебных заведения (АлтГУ на 47-м месте, АлтГТУ на 49-м и АГМУ на 67-м). Так, ФГБОУ ВО "Алтайский государственный университет" заплатил по итогам года в бюджеты и фонды всех уровней более 318 миллионов рублей. Сергей Бочаров утверждает, что вследствие отраслевой специфики основная часть обязательных платежей и отчислений формируется за счет страховых взносов и сумм НДФЛ, перечисляемых по поручению работников (94,37%).

По его словам, вуз регулярно претендует на получение федеральных субсидий. В прошлом году их общий объем составил 600 миллионов рублей. Также университеты фактически осуществляют и коммерческую деятельность с полным возмещением затрат, ведут системную работу по наращиванию доходов. В Алтайском государственном университете доля поступлений внебюджетных доходов составляет порядка 40% в год от общей величины доходной части бюджета.

Кроме того, Алтайский государственный университет в 2018 году осуществил закупок на 346,76 млн руб. (из которых 27,22% – коммунальные услуги и содержание имущественного комплекса, 27,42% – приобретение рекламных услуг, программного обеспечения и др., 24,89% – закуп материальных запасов и продуктов питания).

"Немаловажно, что вузы как научные центры формируют вокруг себя пояс малых инновационных предприятий, которые также являются полноценными хозяйствующими субъектами и налоговыми агентами. В 2018 году предприятия, созданные Алтайским государственным университетом смогли обеспечить реализацию наукоемкой продукции на сумму 72,6 млн руб. В плане усиления положительного социального эффекта можно отметить, что на базе действующих МИПов АГУ создано более 60-ти рабочих мест", – рассказал Сергей Бочаров.

По мнению врио ректора, основная часть финансовой поддержки региону обеспечивается вузами через стимулирование потребительского спроса. В качестве примера эталона социальной ответственности он приводит уровень заработной платы преподавательского состава, которая на 200% превышает среднюю по Алтайскому краю. На выплату стипендий студентам за год в вузе направили 250 миллионов рублей.

Важной ролью вуза Сергей Бочаров видит привлечение в регион иностранных студентов из других стран. В АлтГУ сейчас таких 1302. Это граждане ближнего и дальнего зарубежья, а также 39 человек подготовительного факультета. В основном это граждане Казахстана, Таджикистана, Китая, Киргизии. Это составляет порядка 12% от контингента. В среднем иностранные студенты всех вузов края тратят на обучение около 300 миллионов в год.

По мнению экспертов, иностранные студенты являются более активными потребителями по сравнению с местными студентами и тратят примерно на 25% больше. Они стимулируют спрос на рынке аренды жилья, общественного питания, транспорта, одежды и др. Так, в 2012 году иностранный студент тратил в Барнауле чуть более 10 тысяч рублей, а на конец декабря 2018 года сумма увеличилась до 15 тысяч.

"Иностранные студенты тратят деньги на кафе и развлечения, однако одновременно они устраиваются на работу в качестве официантов или курьеров и получают в свою очередь из этих денег зарплату. Эти деньги снова тратятся на питание, кафе и т.д. Таким образом, каждый первоначально вложенный рубль участвует в обороте и обеспечивает выручку несколько раз", – уверен врио ректора.

В конце своей публикации Сергей Бочаров предложил руководству края и Барнаула делать ставку на развитие университетской среды. Для этого Алтайскому госуниверситету необходимо продолжать развивать новые образовательные программы, привлекать иногородних и иностранных студентов.

Однако для этого вузу не хватает учебных площадей, нет возможностей расширить лабораторную базу, существует дефицит общежитий современного уровня – вместимость общежитий составляет всего 1800 мест на 12 336 студентов.

"Надо поднять престиж региона и высшего образования, чтобы абитуриенты видели, что поступив в опорный Алтайский государственной университет или другие высшие учебные заведения края они получат самые современные знания, возможность устроиться на интересную работу с высокой зарплатой, позволяющей активно путешествовать, интересно проводить свой досуг", – резюмирует Сергей Бочаров.