Бывший технический директор сайта Kickstarter Энди Байо поделился с подписчиками на своей страничке в Twitter информацией о происшествии в соцсети Myspace.

Он обвинил социальную сеть в потере свыше 50 млн треков, которые пользователи загружали в первые 12 лет ее существования (с 2003 по 2015 год).

По его словам, композиции свыше 14 млн производителей были уничтожены при перемещении на сервер.

"Грубая некомпетентность может быть плохим пиаром, но все равно это звучит лучше, чем "мы обеспокоены усилиями и стоимостью перемещения и хранения 50 миллионов старых MP3", – прокомментировал специалист.