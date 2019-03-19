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Известный алтайский политик Даниил Табаев скончался на 82-м году жизни

, ИА "Амител"
Руководство республики выражает соболезнования родным и близким Даниила Ивановича
В свое время Даниил Табаев был сенатором и спикером парламента республики / Фото: altai-republic.ru

В свое время Даниил Табаев был сенатором и спикером парламента республики / Фото: altai-republic.ru

Известный алтайский политик и государственный деятель Даниил Табаев скончался 19 марта на 82-м году жизни, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В разные годы он занимал должности первого заместителя председателя Верховного Совета Республики Алтай, председателя республиканского парламента, был членом Совета Федерации и членом Конституционной комиссии по подготовке проекта Конституции Республики Алтай.

Глава республики Александр Бердников и члены республиканского правительства выражают соболезнования родным и близким Даниила Табаева.

Даниил Иванович Табаев родился 5 июня 1937 года в селе Купчегень Онгудайского района в семье колхозника. Рано осиротел, воспитывался в детском доме. Его отец погиб в 1944 году. Окончив Горно-Алтайскую национальную среднюю школу в 1955 году, он был направлен в Елабужскую специальную среднюю школу МВД. Трудовую деятельность начал участковым инспектором в органах внутренних дел. С 1959 по 1963 год учился в Свердловском государственном юридическом институте, работал следователем прокуратуры Майминского района Горно-Алтайской автономной области, членом областного суда, заместителем прокурора области председателем областного суда. С 1988 года трудился на административной работе: был секретарем Горно-Алтайского облисполкома, ответственным работником обкома КПСС. Окончил аспирантуру Института государства и права АН СССР, доктор юридических наук, заслуженный юрист России. Преподавал на кафедре государства и права Горно-Алтайского государственного университета, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации. Являлся председателем комиссии по вопросам помилования Республики Алтай с 2002 по 2007 год. Награжден Орденом Дружбы, медалью "Ветеран труда", орденом "Таҥ Чолмон" ("Утренняя Звезда"), почетными грамотами Совета Федерации Федерального Собрания России и Государственной Думы России, а также Республики Алтай, отмечен Благодарностью президента РФ В.В. Путина. Даниил Иванович Табаев, являясь высокопрофессиональным юристом, сыграл большую роль в разработке Конституции Республики Алтай.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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