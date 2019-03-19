Наши земляки обеспечивали на Североном Кавказе общественный порядок/ Фото: 22.мвд.рф

Сводный отряд полиции вернулся минувшей ночью в Алтайский край из командировки с Северного Кавказа.

После полугодовой командировки полицейских края встретили представители руководства Главка, а также родные и близкие.

"В качестве основных задач, которые стояли перед сотрудниками полиции – обеспечение охраны общественного порядка, пресечение и предупреждение преступлений и правонарушений", — отмечают в ГУ МВД по краю.

В составе сводного отряда несли службу сотрудники патрульно-постовой службы.

Начальник краевого главка МВД Андрей Подолян, обращаясь к правоохранителям, отметил: "Завершилась очередная ответственная командировка наших сотрудников, которые выполняли служебно-боевые задачи за пределами домашнего региона. Необходимо отметить, что полицейские Алтайского края с достоинством и честью выполнили все, что им было предписано. Их работа получила только положительные отзывы. Самое главное, что все находятся в строю и вскоре приступят к исполнению своих непосредственных обязанностей".