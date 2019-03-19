Вторник, 19 Март, 14:05

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 64,67
€ 73,36
Обь
-12см +3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Масленица-2019Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле
Новости

Сводный отряд полиции вернулся на Алтай из полугодовой командировки на Кавказ

, ИА "Амител"
Правоохранителей встретило руководство регионального главка МВД и родные полицейских

Наши земляки обеспечивали на Североном Кавказе общественный порядок/ Фото: 22.мвд.рф

Сводный отряд полиции вернулся минувшей ночью в Алтайский край из командировки с Северного Кавказа.

После полугодовой командировки полицейских края встретили представители руководства Главка, а также родные и близкие.

"В качестве основных задач, которые стояли перед сотрудниками полиции – обеспечение охраны общественного порядка, пресечение и предупреждение преступлений и правонарушений", — отмечают в ГУ МВД по краю.

В составе сводного отряда несли службу сотрудники патрульно-постовой службы.

Начальник краевого главка МВД Андрей Подолян, обращаясь к правоохранителям, отметил: "Завершилась очередная ответственная командировка наших сотрудников, которые выполняли служебно-боевые задачи за пределами домашнего региона. Необходимо отметить, что полицейские Алтайского края с достоинством и честью выполнили все, что им было предписано. Их работа получила только положительные отзывы. Самое главное, что все находятся в строю и вскоре приступят к исполнению своих непосредственных обязанностей".

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
13:54
Сводный отряд полиции вернулся на Алтай из полугодовой командировки на Кавказ 0
13:38
Известный алтайский политик Даниил Табаев скончался на 82-м году жизни 0
13:28
Всем выйти из сумрака: о результатах конференции по поддержке предпринимателей 2
13:16
Байо: Myspace потеряла треки пользователей за 12 лет 0
13:04
На Киркорова подали иск о плагиате на 272 млн рублей 2
12:49
Юбилей алтайского УФСИН масштабно отметили в Барнауле песнями и танцами 2
12:35
Сезон открыт: клещи проснулись на Алтае 1
12:32
Образовательная программа АлтГТУ имеет международное признание 0
12:22
Роспотребнадзор помог россиянам высудить у банков 250 млн рублей 0
12:13
Все четыре колеса сняли с припаркованного у дома автомобиля в Барнауле 8
12:04
Дагестанский подросток попросил лишить свою мать родительских прав 1
11:50
Злодеи похитили жительницу Горно-Алтайска и сняли это на камеру 0
11:34
Промышленность России сделала рекордный скачок за два года 11
11:21
7 способов защиты от мошенничества со счетчиками: инструкция от БГЭС 0
11:14
Доберман напал на школьника в Барнауле, ребенок в больнице 30
10:52
Барнаульца-меломана ждет суд за угрозу убийством своему соседу 3
10:45
В АлтГТУ подвели итоги турнира по информационной безопасности среди школьников 0
10:33
Автомобиль сбил молодого мужчину у ТЦ "Арена" в Барнауле и скрылся 1
10:25
NASA оценило мощность взрыва метеорита, не долетевшего до Камчатки 0
10:12
Тест: Кто вы из героев фильмов с Брюсом Уиллисом 0
10:06
Пушков догадался, почему НАТО требует вернуть Крым 13
10:03
Volkswagen Tiguan All Inclusive – новые опции по привлекательной цене 1
09:48
Не успели покинуть опасную зону: два человека погибли при пожаре в Барнауле 0
09:34
Инвестиции: как в Петропавловском Дом культуры после ремонта открывали 0
09:23
Названа причина резкого торможения самолета при взлете в Новосибирске 2
09:12
Следком: пациентов реабилитационного центра незаконно лишили свободы на Алтае 2
09:05
Мемориал славы исписали любовными признаниями в Горно-Алтайске 0
08:58
Профработы: Воду отключат в сотнях домов в Барнауле 19 марта 0
08:45
Премьеру мюзикла со стриптизом показали в Барнауле 11
08:31
Лыжный сезон закрыли в Барнауле на Трассе здоровья 0
08:15
Внук писателей и автор "шоковой терапии": интересные факты о Егоре Гайдаре 9
08:02
MashExpo Siberia 2019: что покажут на выставке металлообработки и сварки 0
07:50
ЛДПР выдвинет кандидата на довыборы в парламент Алтайского края 0
07:34
Здесь помогают людям, которые никому не нужны 9
07:19
Как попасть в дом для престарелых и кого туда не берут 0
07:03
Квартиру с арками и огромной гостиной продают в Барнауле за 14 млн руб. 2
06:48
Строительство высотки в центре Барнаула привело к разрушению новой дороги 6
06:32
Птицы летят по проталинам: первые лебеди вернулись с зимовки в Алтайский край 1
06:17
Не больше нуля: солнце и легкий мороз ожидаются в Алтайском крае 19 марта 0
06:01
Как парень из Славгорода бесплатно объехал полмира и снялся с Депардье 13
05:55
Однокурсник Дмитрия Медведева уволен с поста генпрокурора Казахстана 0
04:55
Штатам предложили отдать России Форт-Росс – бывшую русскую колонию в Калифорнии 2
03:35
Путин подписал закон, обязывающий детей содержать предпенсионеров 73
02:25
Шейнин ответил на критику студентки, стажировавшейся в программе "Время покажет" 2
01:12
Путин перешел на украинский, говоря об отношениях между соседними государствами 1
00:14
Российские ученые нашли средство от болезни Паркинсона 0
23:53
Путин пошутил про евреев в ответ на жалобу о нехватке денег на синагогу 3
23:45
Сенатор рассказал, каким оружием Россия сделала Крым "непотопляемым авианосцем" 3
23:32
Путин назвал условия появления санкционных продуктов в российских магазинах 3
22:57
Дерипаска оценил свой ущерб от санкций в 7,5 млрд долларов 3

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.