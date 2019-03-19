Масштабный эксперимент Гарвардского университета показал, что сахаросодержащие напитки увеличивают угрозу преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, сообщают "Известия" со ссылкой на MedicalXpress.

Исследование проводилось на протяжении 34 лет – с 1980-го по 2014 год. В нем приняли участие свыше 80 тысяч женщин и почти 38 тысяч мужчин.

Каждые два года испытуемые отвечали на вопросы о своем образе жизни и состоянии здоровья.

Выяснилось, что потребители более одной порции напитков с сахаром в день на 21% сильнее подвержены риску преждевременной смерти, ежедневно по одной кружке – на 14%, 2-6 порций в неделю – на 6%, 1-4 кружки в месяц – на 1%.

Еще большая связь прослеживалась с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По оценкам исследователей, любители двух и более порций сладких напитков в день на 31% повышали свои шансы умереть от болезней сердечно-сосудистой системы.

При этом каждая последующая кружка прибавляла дополнительные 10% вероятности этой угрозе.

Те же люди, которые предпочитают напитки с заменителями сахара, подвергают себя меньшему риску.

Только чрезмерное их употребление (свыше четырех порций в день) грозит сокращением продолжительности жизни.