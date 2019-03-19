Росстат назвал самые распространенные заболевания у детей в возрасте до 14 лет, сообщает RT.

Вершину рейтинга заняли болезни органов дыхания (в том числе ОРВИ, грипп и пневмония). В 2017 году подобный диагноз получили 30 млн маленьких пациентов.

Второе место у отравлений, бытовых травм и ухудшения здоровья по другим внешним причинам. За год зафиксировано 2,6 млн таких обращений.

Также зарегистрировано 1,5 млн случаев по фактам болезни кожи и подкожной клетчатки, инфекционных и паразитарных заболеваний (по 1,7 млн), а также расстройства органов пищеварения (1,6 млн).

Стоит отметить, что одна из распространенных причин смертности взрослых – новообразования – у детей не входит в десятку самых часто фиксируемых. В 2017-м опухоли нашли у 121,4 тысячи малолетних пациентов.