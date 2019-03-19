Житель города Белокуриха осужден за угрозу убийством, которую он высказал в адрес своей жены, сообщили в краевой прокуратуре.

Известно, что ссора между супругами произошла, когда мужчина был пьян. Угрожая жене ножом, он высказал угрозу убийством.

"Потерпевшая восприняла слова и действия супруга реально, испугавшись за свою жизнь. Действия виновного квалифицированы по части 1 статьи 119 УК РФ – "Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы", – уточняют в прокуратуре.

В итоге суд приговорил мужчину к лишению свободы на срок один год с установлением испытательного срока в полтора года.