Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал поручение изучить возможность строительства новой школы в селе Боровое Крутихинского района, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Так, в ходе встречи с населением Крутихинского района к Виктору Томенко обратилась директор школы села Боровое Татьяна Сосова с просьбой о строительстве нового здания для учреждения.
"Старое 1967 года постройки находится в критическом состоянии. Сегодня там обучают 80 школьников, половину из которых подвозят из села Масляха. Губернатор дал поручение Министерству образования края изучить возможность строительства нового здания для школы", – говорится в сообщении властей.
Комментарии
Амик, родненький, а что случилось? Почему так поспешно удалили информацию о начавшихся массовых увольнениях специалистов из минобра? Тоже мне, секрет Полишинеля!
неужели министру не понравились комментарии?
А Костенко у нас уже и прессе указания раздает - что печатать, а что - нет? Или он только у Амика персональный цензор?