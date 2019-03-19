Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал поручение изучить возможность строительства новой школы в селе Боровое Крутихинского района, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Так, в ходе встречи с населением Крутихинского района к Виктору Томенко обратилась директор школы села Боровое Татьяна Сосова с просьбой о строительстве нового здания для учреждения.

"Старое 1967 года постройки находится в критическом состоянии. Сегодня там обучают 80 школьников, половину из которых подвозят из села Масляха. Губернатор дал поручение Министерству образования края изучить возможность строительства нового здания для школы", – говорится в сообщении властей.