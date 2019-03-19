Кинорежиссер Марлен Хуциев скончался, сообщает ТАСС. Ему было 93 года.

Известного деятеля культуры в тяжелом состоянии госпитализировали в одну из московских клиник в конце декабря прошлого года. Он отказался ехать в больницу без своей супруги, и медикам пришлось госпитализировать обоих.

Жена народного артиста СССР умерла 4 января. Он пережил ее лишь на 2,5 месяца.

По предварительной информации, прощание с кинематографистом пройдет в Доме кино. Точное время определят позднее.

Марлен Хуциев – советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер и педагог. Снимался в фильмах "Застава Ильича", "Гори, гори, моя звезда", "Интервенция". Режиссер фильма "Весна на Заречной улице". На 2019 год был запланирован выход его фильма "Невечерняя".