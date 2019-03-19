Руководство сменилось в министерстве регионального развития Республики Алтай – от должности главы этого ведомства освобожден Николай Кондратьев.

"Указом Главы Республики Алтай Александра Бердникова за непринятие надлежащих мер по строительству спортивно-оздоровительного комплекса "Атлант", ведущих к срыву сдачи объекта в установленные сроки, освобожден от должности министр регионального развития Республики Алтай Николай Кондратьев", – говорится в официальном сообщении региональных властей.

В итоге с 20 марта министерство возглавит Олег Пьянков, ранее занимавший должность начальника Государственной жилищной инспекции республики.

Олег Пьянков родился 10 февраля 1968 года в Горно-Алтайске. Окончил Горно-Алтайский коммерческий техникум по специальности "Юриспруденция", Новосибирский государственный университет экономики и управления по специальности "Менеджмент" и Сибирскую академию государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление". Карьеру начал в 1990 году в Горно-Алтайском областном драматическом театре, работал юристом в различных коммерческих организациях, затем в жилищно-коммунальном хозяйстве Горно-Алтайска. С 2008 года работал первым заместителем главы администрации Майминского района. В 2014 году возглавил Государственную жилищную инспекцию Республики Алтай.