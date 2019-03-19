Социальные пенсии в России будут повышены с 1 апреля 2019 года на 2%. В Алтайском крае доплату получат около 70 тысяч человек. Об этом журналистам сообщил управляющий алтайским отделением Пенсионного фонда Борис Трофимов перед годовым совещанием по итогам работы ведомства во вторник, 19 марта.

"Повышение пенсии в Алтайском крае получат около 70 тысяч человек, получающих социальную пенсию", – рассказал Трофимов.

Прибавка составит 178 рублей. По итогам 2018 года социальная пенсия в регионе составила 8 922 рубля.

Индексация социальных пенсий происходит ежегодно в апреле. Рассчитывается она исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

В среднем по стране размер выплат увеличится до 9 266 рублей. Расходы на индексацию составят 7 млрд рублей до конца года.

Социальную пенсию получают те, кто не заработал на страховую пенсию по старости, а также граждане, потерявшие кормильца, круглые сироты, инвалиды и дети-инвалиды.