19 марта 2019 года состоялось деловое посещение ОАО "Барнаульский пивоваренный завод" для слушателей Президентской программы управленческих кадров 2018/2019 учебного года на "БПЗ". Целью делового посещения являлось не только знакомство с производством завода. Также у участников была возможность обсудить актуальные проблемы, связанные с ведением бизнеса.

Такие мероприятия стали доброй традицией для завода, ведь многие сотрудники предприятия обучались по Президентской программе подготовки управленческих кадров.

В ходе визита состоялось знакомство с производственными площадками "БПЗ", где рассказали технологию производства продукции. Участники смогли увидеть технологию производства слабоалкогольных и безалкогольных напитков. Также говорили о системе контроля качества – о его строгости, о создании напитков без использования химических консервантов. Все компоненты являются натуральными и преимущественно алтайскими.

"БПЗ" производит продукцию, которая пользуется популярностью у жителей не только Алтайского края, но и других регионов страны – от Калининграда до Сахалина.

В прошлом году предприятие отметило свое 40-летие. На заводе была проведена масштабная реконструкция производственных площадей, включая солодовню. Часть оборудования заменена на более современное.

В завершении встречи представители принимающей стороны ответили на все интересующие вопросы и рассказали о возможности сотрудничества.