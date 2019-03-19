Полиция в Бийске устанавливает личности злоумышленников, которые обманули работницу аптеки.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, по словам потерпевшей, на ее рабочий телефон поступил звонок с неизвестного номера.

"Мужчина представился руководителем учреждения здравоохранения и попросил фармацевта перевести через банкомат деньги на его мобильные номера. В общей сложности 37-летняя бийчанка пополнила счета псевдодиректора на 16 950 рублей", — указывают в ведомстве.

В данный момент правоохранители устанавливают личности мошенников. Полицейские призывают граждан не поддаваться на уловки мошенников.