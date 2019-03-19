Полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло провел совещание по подготовке к паводковому периоду в бассейне реки Обь и Новосибирского водохранилища.

По словам полпреда, при подготовке к паводковому периоду необходимо учитывать накопленный опыт и рассматривать любой вариант развития ситуации. Он также подчеркнул, что обеспечение безопасного прохождения весеннего половодья является ежегодной и системной работой, для выполнения которой накоплен существенный опыт.

"В первую очередь необходимо обеспечить своевременное оповещение населения о текущей ситуации. В случае угрозы затопления оперативно провести эвакуацию. Реакция органов власти на возникающие проблемы должна быть незамедлительной, действия всех служб – согласованными", – цитирует слова Сергея Меняйло пресс-служба полномочного представителя.

Согласно данным МЧС, в зону возможного подтопления в Новосибирской области, Алтайском крае, Республике Алтай могут попасть более 300 населенных пунктов, около 600 участков автомобильных дорог, 138 социально значимых объектов. При этом есть вероятность ухудшения гидрологической обстановки на всем протяжении бассейна реки Обь.