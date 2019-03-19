Четыре крупнейших объединения бизнеса направили президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой не включать неналоговые платежи в Налоговый кодекс, сообщает "Ъ".

Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, "Деловая Россия" и "Опора России" считают, что кодифицирование шести неналоговых платежей увеличит давление на бизнес и негативно скажется на его развитии.

Речь идет о таких платежах как утилизационный, экологический и курортный сборы, плате за негативное воздействие на окружающую среду, отчислениях с грузоперевозчиков (система "Платон") и операторов связи.

Руководители объединений выразили уверенность, что необходимо ускорить разработку рамочного законопроекта "О регулировании отдельных обязательных платежей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", который закрепит неналоговые платежи, взимаемые с бизнеса.

Они подчеркнули, что это предотвратит дальнейшие неналоговые поборы, количество которых продолжает увеличиваться.

Это плохо влияет на инвестиционный климат и предпринимательскую активность, уверены представители бизнеса.

Бизнесмены считают, что запрет наложения сборов, не включенных в перечни, благоприятно скажется на развитии экономики.

"Принятие этого законопроекта позволит увидеть весь объем неналоговых платежей и оценить экономический эффект от их взимания, – аргументируется в письме. – Все администраторы платежей в течение года с момента принятия закона должны будут направить сведения о взимаемом платеже в реестр неналоговых платежей, иначе платеж взимать будет нельзя".