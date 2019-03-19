В результате ДТП пострадал водитель, ему оказана медицинская помощь / Фото: vk.com/incident22
Грузовик с маркировкой "Мария-Ра" на кузове съехал с дороги в Барнауле и врезался в рекламную конструкцию.
Инцидент произошел около 15:00 19 марта на развязке нового моста через Обь.
Как сообщили в городской ГИБДД, мужчина 1988 года рождения, управляя грузовым автомобилем "Мерседес", допустил наезд на металлическое ограждение с последующим съездом с дороги.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель данного транспортного средства получил телесные повреждения. Ему оказана медицинская помощь в Городской больнице № 1", – добавляют в Госавтоинспекции.
По данному факту проводится проверка.
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